Российские войска за прошедшие сутки 3 февраля 47 раз обстреливали города и села Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Погиб один человек, еще трое ранены.

Об этом сообщила Херсонская областная администрация.

Раненные есть и среди жителей Херсона, который обстреляли шесть раз. Пострадали жилой сектор и частное предприятие.

Напомним, вчера в Херсоне под обстрел попал "Эпицентр", возник масштабный пожар.

Также накануне на Днепре под Херсоном ВСУ уничтожили пять лодок с российскими диверсантами.

Тем временем война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".