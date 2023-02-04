В Херсонской области есть погибший и раненные после очередных массированных обстрелов
Российские войска за прошедшие сутки 3 февраля 47 раз обстреливали города и села Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Погиб один человек, еще трое ранены.
Об этом сообщила Херсонская областная администрация.
Раненные есть и среди жителей Херсона, который обстреляли шесть раз. Пострадали жилой сектор и частное предприятие.
Напомним, вчера в Херсоне под обстрел попал "Эпицентр", возник масштабный пожар.
Также накануне на Днепре под Херсоном ВСУ уничтожили пять лодок с российскими диверсантами.
Тем временем война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.
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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".