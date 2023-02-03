В Херсоне в ночь со 2 на 3 февраля тушили магазин "Эпицентр", который попал под обстрел.

Об этом пишут местные паблики.

По их данным, там располагался склад фейерверков, который вызвал взрывы и масштабный пожар.

Также в местных телеграм-каналах появились видео последствий пожара в "Эпицентре".

Фотограф Константин Либеров опубликовал кадры тушения пожара.

Напомним, на днях войска РФ массированно обстреляли Херсон. Погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Также мы писали, что утром войска РФ обстреляли Барвенково под Изюмом. Погибли два человека.

Война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.