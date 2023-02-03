Сегодня, 3 февраля, около 4:30 утра враг обстрелял город Барвенково Изюмского района Харьковской области. Попадание было в частный жилой дом. Погибли двое братьев 49 и 42 лет. Их отец 70 лет получил ранения, сейчас он в больнице.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он добавил, что в течение минувших суток враг продолжал массированные обстрелы мирного населения Волчанска, Купянска, Двуречной и других населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

В основном россияне атаковали по частной жилой застройке. Многие дома повреждены и разрушены. Там произошли пожары.

В Волчанске пострадала 51-летняя женщина.

Напомним, на днях войска РФ сегодня обстреляли Волчанск. Погиб мирный житель.

Также сообщалось, как воскресным вечером ракета ударила по жилому дому в Харькове. Там начался сильный пожар. Погибла женщина.

Война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.