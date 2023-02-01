Деятельность российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в устье Днепра в районе Херсона - это имитация активности.

Об этом заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Это также может быть определенным признаком того, что они пытаются каким-то образом проверили глубину и прочность нашей обороны. Но они не имеют успеха, потому что не имеют необходимых сил и мощностей, например, для форсирования Днепра", - сказала Гуменюк.

Ситуация на островах и Кинбурнской косе, по ее словам, остается устойчивой и характеризуется как "серая зона", потому что огневой контроль с обеих сторон не позволяет закрепиться ни украинским, ни российским войскам.

"Эти территории географически сложны для закрепления и постоянно находятся под обстрелами. Если преобладает с нашей стороны, можно считать что наш контроль, если с другой стороны - другой", - сказала Гуменюк.

Напомним, вчера Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска за сутки уничтожили пять легкомоторных лодок с ДРГ РФ в районе островов в устье Днепра.

Также сообщалось, что 20-х числах января в Сумскую область пыталась проникнуть российская ДРГ.