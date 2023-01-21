Украинскую границу попыталась пересечь российская диверсионно-разведывательная группа. Это произошло в Сумской области.

О происшествии 21 января написал в своем телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Вчера, около 5 часов утра, группа из 6 человек пыталась двигаться с территории России в Юнаковскую общину. Наши военные открыли огонь, враг скрылся", - сказано в посте.

Между тем СБУ сегодня ищет диверсантов в Деснянском районе Киева, проводятся проверки жителей.

Война в Украине продолжается уже 332-й день. Мы следим за новостями 21 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 331-го дня войны. Генштаб заявлял, что Украина отбила атаки у ряда населенных пунктов. Бои вокруг Бахмута при этом не прекращаются. В Немецкой разведке заявили о высоких потерях обеих сторон в этом районе. Пентагон объявил о новом военном пакете для Украины - на сумму 2,5 миллиарда долларов. Нидерланды поставят Украине две системы ПВО "Пэтриот", Германия не разморозила поставку танков, при этом поставит дополнительное вооружение и технику на миллиард евро.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.