Сегодня, 25 декабря, генерал-лейтенант Сергей Наев проверил Силы обороны Киевщины на предмет противодействия диверсионно-разведывательным группам противника.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в Фейсбуке.

"По легенде противник пытается высадить тактический воздушный десант и осуществить захват важного государственного объекта. Подразделения ВСУ во взаимодействии с подразделениями Нацгвардии осуществили уничтожение транспортных вертолетов в воздухе и нанесли огневое поражение по передовому отряду, пытавшемуся захватить соответствующий плацдарм для дальнейших действий, – комментирует Наев.

По словам командующего, для того, чтобы произвести огневое поражение, был проведен маневр артиллерии.

Отметим, сегодня в Украине была масштабная воздушная тревога. Местные паблики сообщали о взрывах.

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