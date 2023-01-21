Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия на территории Деснянского района столицы, в частности, в Лесном жилом массиве и на прилегающих территориях.

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

СБУ работает вместе с Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и Национальной гвардией. Цель мероприятий – "усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины".

Мероприятия проводятся с учетом правового режима военного положения.

В СБУ предупредили, что возможны ограничения прохода и проезда по улицам Деснянского района, проверка документов граждан и досмотр автомобилей. Кроме того, будет проведен осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

СБУ попросила граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, а также соблюдать режим комендантского часа.

На днях Служба безопасности Украины анонсировала, что 18-19 января проведет в Харькове комплекс антитеррористических контрдиверсионных мероприятий.

А неделю назад сообщала, что будет проводить контрразведывательные мероприятия в спальных районах Киева.