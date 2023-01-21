СБУ ищет диверсантов в Деснянском районе Киева, проводятся проверки жителей
Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия на территории Деснянского района столицы, в частности, в Лесном жилом массиве и на прилегающих территориях.
Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.
СБУ работает вместе с Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и Национальной гвардией. Цель мероприятий – "усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины".
Мероприятия проводятся с учетом правового режима военного положения.
В СБУ предупредили, что возможны ограничения прохода и проезда по улицам Деснянского района, проверка документов граждан и досмотр автомобилей. Кроме того, будет проведен осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.
СБУ попросила граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, а также соблюдать режим комендантского часа.
На днях Служба безопасности Украины анонсировала, что 18-19 января проведет в Харькове комплекс антитеррористических контрдиверсионных мероприятий.
А неделю назад сообщала, что будет проводить контрразведывательные мероприятия в спальных районах Киева.