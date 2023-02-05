Во время атаки РФ на центр Харькова утром 5 февраля одна из ракет попала по главному корпусу Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетова, в результате разрушены три этажа здания.

Об этом сообщил ректор вуза Владимир Бабаев в комментарии "Суспильне. Харьков".

Бабаев заявил, что обстрелы повредили несколько корпусов университета.

"Главный корпус – прямое попадание, три этажа разрушены. Архитектурный корпус – окна, двери, оборудование. В административном корпусе вылетели окна, двери. Музейный корпус поврежден, многие экспонаты спрятали", - сказал Бабаев.

Фото разрушенного корпуса университета в телеграм-канале опубликовали глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, а также Харьковская областная прокуратура.

Харьковское издание "Редпост" опубликовало видео с места прилета.

Отметим, в результате ракетного удара россиян 5 февраля в Харькове одна из ракет попала под фундамент жилой четырехэтажки. В доме выбиты все окна. Всего, по последним данным, ранения получили пять человек. Четверо людей пострадали в результате попадания ракеты у жилых домов, также был ранен охранник университета.

Напомним, вечером в прошлое воскресенье российская ракета ударила по жилому дому в Харькове. Тогда сообщалось, что после удара РФ по жилому доме в Харькове погибла женщина.