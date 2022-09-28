Вечерний ракетный удар по Херсону пришелся по комплексу политехнического университета в центре города.

Об этом пишут местные паблики.

Сообщают, что здание серьезно повреждено, есть пострадавшие.

Позже в пабликах появились фото и видео пожара в общежитии Херсонского политехнического института после обстрела сегодня вечером.

Также появилось еще одно видео пожара в центре Херсона после вечернего обстрела.

Местные паблики написали, что горит жилой дом.

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