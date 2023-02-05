В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 5 февраля. Сообщается, что российские войска наступают на пяти направлениях на Донбассе, обстреливают Харьков и Дружковку.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Противник перегруппировывается и ведет наступательные действия все на тех же пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. За сутки россияне произвели 4 ракетных удара по мирным объектам: два - в Харькове и два - в Дружковке. К счастью, при этом обошлось без смертельных исходов. Белогоровка упоминается среди украинских населенных пунктов, подвергшихся вражескому обстрелу. Ранее луганский губернатор Сергей Гайдай заявил, что село под контролем ВСУ, хотя в России утверждают обратное. По-прежнему наибольшее количество обстреливаемых населенных пунктов - на Запорожском направлении. Сегодня их - более 20. Украинская авиация совершила 9 точных попаданий в районы сосредоточения противника.

Ранее мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового нападения российской армии в феврале, украинские Силы обороны готовы к этому.

Война в Украине продолжается уже 347-й день. Мы следим за новостями 5 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 346-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что Россия сосредотачивает наступательные силы на востоке Украины, но южный регион всегда остается у них в поле зрения. Вчера состоялся крупный обмен пленными, в рамках которого Украина вернула домой 116 человек, а РФ - 63.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".