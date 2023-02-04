В Бахмуте обостряется ситуация, судя по сообщениям с обоих сторон.

Российские Telegram-каналы сообщили, что ЧВК "Вагнер" вошла в город с южной и северной стороны и наступает в жилых кварталах. Ранее сообщалось, что "вагнеровцы" атакуют на восточной окраине Бахмута.

Украина эту информацию не комментировала.

Однако заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что имела место "яростная попытка" прорыва обороны ВСУ под Бахмутом, но украинские военные отбивают атаки. А президент Владимир Зеленский заявил, что в городе "очень тяжело".

После российских сообщений о заходе в город майор ВСУ, "азовец" Максим Жорин заявил, что в последние сутки "ситуация в Бахмуте действительно очень напряженная".

"Русаки бросили в наступление большие силы. Бои уже не первый день идут в окрестностях города, но последние сутки они прут максимально. Готовимся к тяжелой обороне", - сообщил он.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут сдавать Бахмут.

Война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".