Журналистка Рамина Эсхакзай спросила в центре Бахмута у офицера ВСУ с позывным "Тесла", правда ли, что неподготовленный боец живет в Бахмуте 4 часа.

Видео диалога журналистки и офицера ВСУ публикуют Telegram-каналы.

Она ссылалась на информацию украинских военнослужащих, которые вывозят "двухсотых" и "трехсотых". Офицер ответил, что, по его мнению, это все-таки какая-то негативная статистика.

"Мне кажется, дольше", - добавил "Тесла".

При этом он заострил внимание на проблеме, что российские солдаты более автономны в бою и не надеются на внешнюю помощь.

"Нам нужно усилить подготовку наших войск и морально, и в том числе улучшить применение командирами взводов обычного мощного стрелкового оружия - пулеметов и РПГ. Такое ощущение, что в российских коротких учебках 2-3 месяца учат именно этому, и они ни на кого не надеются. У нас уже есть синдром HIMARS. У нас все рассчитывают, что прилетит HIMARS или гаубица М-777 ударит. А россияне надеются только на себя - на свой РПГ и на свой "покемон" - самый популярный пулемет", - сказал "Тесла".

Напомним, по данной британской разведки, Бахмут становится более изолированным, у России есть небольшие успехи в попытках его окружения.

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