В деоккупированном Волчанске Харьковской области, куда полицейские добираются на лодках, правоохранителям удалось найти российскую форму для полицейских-предателей. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Работники ГБР установили десять правоохранителей, которые во время временной оккупации города согласились работать на врага. Убегая, они оставили после себя только российскую форму и амуницию", - говорится в сообщении.

По информации ГБР, правоохранители провели 16 обысков по месту жительства правоохранителей. Вот список обнаруженного и изъятого:

форменная одежда полиции РФ;

символика оккупационных войск РФ;

георгиевские ленты;

пропагандистские газеты;

компьютерная техника;

флеш-накопители;

оружие, в том числе незаконно изъятое у местного населения и т.д.

В настоящее время продолжаются следственные действия, в том числе принимаются меры по задержанию предателей. Также дополнительно правоохранители планируют объявить подозрения в государственной измене бывшим украинским полицейским, за что им будет грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что при обстреле Волчанска погиб российский военный в отставке.

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