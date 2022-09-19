В результате вчерашнего обстрела Волчанска Харьковской области погиб 64-летний российский военный в отставке, который последние несколько лет проживал в украинском городе.

Об этом сообщила полиция области.

Артиллерийские снаряды попали в многоэтажный дом.

Отметим, что Волчанск был освобожден ВСУ в ходе наступления 11 сентября.

Напомним, вчера войска РФ обстреляли приграничное село Стрелечья Харьковскую область. Погибли медики, эвакуировавшие пациентов психбольницы.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.