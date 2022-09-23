В Сети появилось фото, как полицейские на лодке добираются до освобожденного Волчанска Харьковской области, который находится в 3 км от границы с Россией.

Соответствующий снимок опубликовал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в Facebook.

"Мост разрушен, а жители фактически оторваны от остальных населенных пунктов. Здесь отсутствуют электро-, газо-, водоснабжение и связь", - написал Клименко.

Кроме того, глава Нацполиции показал фото разрушенного моста.

Ранее мы писали, что украинские войска освободили около 2 500 квадратных километров в Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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