В Донецкой области ракетному обстрелу подверглась Кураховская громада: в Горняке повреждены 7 домов, в Кураховке - дом и магазин.

Об этом пишет глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram-канале.

Артобстрелам в течение суток подверглись Курахово, Красногоровка, а с утра под массированный артобстрел попала Авдеевка.

На Горловском направлении погиб мирный житель и 1 один ранен в Бахмуте. Жилой дом поврежден в Дружбе Торецкой громады.

Напомним, армия России наступает по пяти направлениям на Донбассе, обстреливает Харьков и Дружковку. При этом россияне терпят большие потери.

Война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему Израиль заговорил о передаче оружия Украине.