Донецк сегодня днем подвергся мощному обстрелу. Пишут о прилете нескольких местах Киевского района.

На видео - клубы дыма, поднимающиеся в центре жилого квартала в районе улицы Батищева. На видео называют адрес - Батищева, 5.

Еще один прилет был по жилому дому в районе Северного автовокзала в Киевском районе Донецка, сообщают местные паблики.

Донецкие паблики пишут, что прилёты в Киевском районе Донецка были сразу по многим точкам.

Напомним, армия России продолжает попытки наступления в Донецкой области.

По данным Минобороны, российские войска пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Тем временем война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".