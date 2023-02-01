Дым, зажигательные и ни одного целого здания. Появилось видео боев в Марьинке Донецкой области
Опубликовано видео боев в Марьинке Донецкой области.
Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.
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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.