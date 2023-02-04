Россияне продолжают наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском (Угледар) направлениях. При этом несут большие потери.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Также Украиной были отражены атаки в районе Грековки, Невского, Кременной и Дибровы в Луганской области. А также у Верхнекаменского, Парасковиевки, Красной Горы, Бахмута, Ивановского в Донецкой области.

Как писала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут сдавать Бахмут. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также сказал, что Украина платит очень высокую цену за удержание Бахмута, но не может оставить его.

Также Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку по потерям России в войне, которые перевалили за 129 870 солдат (+840 за сутки).

Война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".