В Донецкой области военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили еще один российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает Нацгвардия Украины на своей странице в Facebook.

"2 февраля в 11:55 утра в юго-восточной окраине Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских самолета Су-25 на расстоянии трех километров, цель была захвачена стрелком-зенитчиком ПЗРК "Игла-1" и совершен пуск. В результате боевой работы один Су-25 был поражен", - сообщил командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 бригады оперативного назначения с позывным Партизан.

Сообщается, что на Бахмутском направлении россияне частично теряют боеспособность и воздушное преимущество, только за прошедшую неделю расчетом были уничтожены вертолет Ми-24 и самолет Су-25.

По данным Генштаба ВСУ, с 24.02.2022 по 03.02.2023 года российские войска потеряли в войне против Украины 294 самолета.

Напомним, ранее на восточном направлении ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 и разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.