Замкомандующего Сухопутными войсками Александр Павлюк опубликовал видео работы "Ловца шахидов" - системы борьбы с БПЛА противника в своем Telegram-канале.

На видео видно, как беспилотник выбрасывает сеть, в которой запутывается вражеский БПЛА и падает.

Всего в Украине шесть таких систем.

"Это - самые современные оборонные технологии, которые защищают стратегические объекты США", - сообщил Павлюк.

Напомним, ранее в Минцифры рассказали, что закупить данные системы удалось благодаря сбору, который организовали monobank Олега Гороховского, Игорь Лаченков и UNITED24. Их закупили для защиты энергетических объектов от атак дронов.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

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