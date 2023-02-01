Украина и Франция подписали меморандум о поставках радаров MG-200 для украинской ПВО.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников по итогам визита в Париж.

"Это оборудование поможет нам обнаруживать вражеские дроны и ракеты, в том числе баллистические", – написал министр.

Ранее медиа сообщали, что Франция и Италия договорились о передаче Украине систем ПВО SAMP-T, сбивающих баллистические ракеты. Однако официально об этом пока так и не сообащлось.

Также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил возможности поставок Украине ПВО "Железный купол".

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

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