Отказ президента США Джо Байдена предоставить Украине американские истребители F-16 вызвал недовольство в Пентагоне.

Об этом сообщает The Washington Post.

В публикации говорится, что Министерство обороны США выступает за более активную поддержку Украины. Однако осторожный подход Белого дома к оказанию военной помощи ВСУ вызывает разочарование одного из высокопоставленных чиновников в Пентагоне, поскольку в ведомстве хотели бы решительнее помогать Украине.

Собеседники издания напомнили, что ранее администрация Байдена отказывалась поставлять Украине танки, однако впоследствии меняла свое решение.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что поставками танков M1 Abrams Вашингтон оказал краткосрочную помощь Киеву. Он добавил, что конфликт на Украине динамичен, в связи с чем и характер военной помощи от США может еще измениться по мере необходимости. Поэтому источник The Washington Post высказал мнение, что передачу Украине истребителей F-16 все же могут одобрить, но чуть позже.

Между тем с американским президентом солидарен канцлер Германии Олаф Шольц, который не хочет повышать ставки и передавать Киеву самолеты.

Ранее СМИ писали, что военные чиновники США непублично настаивают на том, чтобы Пентагон утвердил отправку истребителей F-16 в Украину.