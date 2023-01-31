В Белом доме прокомментировали отказ Соединенных Штатов в передаче Украине истребителей F-16, о чем вчера заявил американский президент Джо Байден. Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США сейчас поставляют Киеву достаточно вооружений.

Об этом он сказал в комментарии СNN.

"Многие вооружения уже поставляются и будут отправлены в ближайшие недели и месяцы. Это те виды вооружений, которые, как мы ожидаем, будут иметь решающее значение в боевых действиях сейчас, в зимнее время, а также весной", - сообщил Кирби.

Ранее министр обороны Германии категорично исключил поставки истребителей в Украину.

Между тем, как сообщалось, что Нидерланды готовы рассмотреть запрос на поставки истребителей F-16 в Украину. Польша заявила о готовности их передать Киеву, но с условием. Во Франции не исключили поставку истребителей в Украину, но тоже при одном условии.

Между тем, экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что Зеленский в обмен на поставку истребителей F-16 может пообещать не бить ими по целям в России.

Также сегодня в Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько истребителей нужно Украине для защиты неба.