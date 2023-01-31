Экс-глава Пентагона Марк Эспер считает, что союзники Украины должны передать ей истребители и дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Так, министр обороны США времен президентства Дональда Трампа Марк Эспер считает политику стран Запада по Украине правильной, но слишком медленной. По его мнению, помощь Запада, которую объявили во время январского "Рамштайна", не успеет поступить в Украину к запланированному российскому наступлению.

В частности, Эспер считает, что для успеха Украина должна была получить танки еще осенью. Он призвал Белый дом и союзников быть проактивными и не медлить с решениями по ракетам ATACMS и истребителям.

"Мы должны утвердить предоставление им самолетов, это дало бы им преимущество. Если они собираются вступать в общевойсковое сражение, нужно иметь не только огонь прямой наводкой, но и огонь из воздуха. Мы должны отправить им ATACMS, потому что так украинцы могли бы добраться вглубь восточной Украины, вглубь Крыма, чтобы уничтожить пусковые площадки "шахедов", вывести из строя пусковые площадки запуска ракет, разбить склады материально-технического обеспечения, казармы, что угодно. Надо иметь точное оружие на большие расстояния", - сказал Эспер.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет предоставлять Украине истребители F-16.

Также мы писали о том, что Польша готова передать Украине истребители F-16 в координации с НАТО.