Нидерланды готовы рассмотреть запрос на поставки истребителей F-16 в Украину.

Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Гааге.

Рютте уточнил, что Нидерланды ещё не получали от Украины запрос на поставки F-16.

"Но если это случится, это будет важным этапом. Мы рассмотрим его и проконсультируемся с нашими союзниками", — сказал премьер Нидерландов.

Тем временем Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Киеву истребители F-16. Ещё раньше такую возможность отверг и канцлер Германии Олаф Шольц.

Экс-посол США в России Майкл Макфол предположил, что Владимир Зеленский в обмен на возможную поставку американских истребителей F-16 может подписать обязательство не использовать их для ударов по целям на территории России.

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