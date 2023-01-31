Польша исключает отправку истребителей F-16 в Украину.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на замминистра обороны Войцеха Скуркевича.

В сообщении говорится о том, что ранее публиковавшаяся информация об обсуждении Польшей отправки истребителей F-16 в Украину была ложной.

Скуркевич сказал, что таких обсуждений в Польше не было.

Ранее глава ОП Андрей Ермак заявлял, что Польша готова передать Украине истребители F-16 в координации с НАТО.

Напомним, Украина уже получила отказы на передачу истребителей от США и Германии. Зато Нидерланды готовы рассмотреть запрос на поставки истребителей F-16 в Украину, заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

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