Украина ведет "активные переговоры", чтобы разблокировать решения по передаче истребителей и дальнобойных ракет, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга.

Глава МИД Украины сказал, что такие истребители и ракеты "не являются оружием эскалации, это оружие защиты и сдерживания агрессора".

Министр добавил, что ВСУ должны получить все виды вооружения, которые им нужны для обороны и восстановления территориальной целостности Украины.

Кулеба также выразил уверенность украинские защитники "непременно получат все необходимое оружие".

Глава украинского МИД призвал партнеров сделать все от них зависящее, чтобы "это произошло как можно скорее".

Кулеба о переговорах на счет истребителей и ракет - с 03:19

Напомним, Байден отказался передавать истребители F-16 в Украину.

Как сообщалось, Нидерланды готовы рассмотреть запрос на поставки истребителей F-16 в Украину. Польша заявила о готовности их передать Киеву, но с условием. Во Франции не исключили поставку истребителей в Украину, но тоже при одном условии.

Вместе с тем, в Воздушных силах ВСУ заявили, что Украине для защиты неба нужно до 200 истребителей.