США в новом пакете помощи могут передать Украине ракеты большой дальности.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники. О каких ракетах речь, в статье не уточняется.

По данным агентства, новый пакет будет на сумму 2,2 миллиарда долларов.

Напомним, Украина уже давно просила США поставить ракеты ATACMS, которые могут запускаться из РСЗО HIMARS и бить на расстояние до 300 километров. Но до сих пор США отказывались их поставлять, опасаясь эскалации конфликта с Россией.

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

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