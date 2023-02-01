Нетаньяху не исключил возможности поставок Украине ПВО "Железный купол"
Правительство Нетаньяху не исключает возможности военной помощи Украине, в том числе, поставок системы ПВО "Железный купол".
Об этом сказал в интервью СNN премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
Отвечая на вопрос журналиста, рассматривает ли Израиль возможность военной поддержки Украины, в частности отправки "Железного купола", израильский премьер заявил: "Я, конечно, рассматриваю это".
Напомним, что ранее власти Израиля заявляли, что не намерены поставлять оружие Украине.
При этом Биньямин Нетаньяху не стал делать конкретных обещаний, но заявил о готовности выступить посредником в конфликте в случае согласия на это России, Украины и США.
По его словам, к нему уже обращались с таким предложением в начале войны.
Ранее американская газета Politico писала, что новое правительство Израиля во главе с Нетаньяху вряд ли изменит подход страны к войне в Украине.
Также в отдельном материале мы рассказывали, как поменяется политика Израиля в отношении войны в Украине после возвращения Нетаньяху.
Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.
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