Правительство Нетаньяху не исключает возможности военной помощи Украине, в том числе, поставок системы ПВО "Железный купол".

Об этом сказал в интервью СNN премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Отвечая на вопрос журналиста, рассматривает ли Израиль возможность военной поддержки Украины, в частности отправки "Железного купола", израильский премьер заявил: "Я, конечно, рассматриваю это".

Напомним, что ранее власти Израиля заявляли, что не намерены поставлять оружие Украине.

При этом Биньямин Нетаньяху не стал делать конкретных обещаний, но заявил о готовности выступить посредником в конфликте в случае согласия на это России, Украины и США.

По его словам, к нему уже обращались с таким предложением в начале войны.

Ранее американская газета Politico писала, что новое правительство Израиля во главе с Нетаньяху вряд ли изменит подход страны к войне в Украине.

Также в отдельном материале мы рассказывали, как поменяется политика Израиля в отношении войны в Украине после возвращения Нетаньяху.

Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

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