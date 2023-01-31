Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн приедет в Киев на следующей неделе.

Об этом сообщил источник "Страны" в дипломатических кругах, подтвердив ранее появившуюся информацию о намерении Коэна посетить Украину.

По словам источника, повестка дня будет включать в себя обсуждение вопросов гуманитарной помощи Украине, а также противодействие Ирану.

"В тоже время по вопросу о поставках оружия никаких перемен не произошло. Не поставлять оружие Украине - на данный момент общий консенсус политических элит Израиля и визит министра в этом плане ничего не поменяет. Главная цель поездки - сгладить негатив от постоянной пикировки между Украиной и Израилем по поставкам оружия и показать, что отношения между двумя странами дружественные, несмотря на несовпадение по некоторым позициям", - сказал источник.

Напомним, в начале января Коэн сообщил, что Израиль на высшем уровне возобновил прямые контакты c РФ и намерен меньше говорить публично об "украинско-российском вопросе".

Также мы писали, что новый посол Израиля в Германии Рон Просор заявил, что Израиль поддерживает Украину гораздо масштабнее, чем об этом говорится публично.

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.