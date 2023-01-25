США обратились к Израилю с просьбой направить Украине системы ПВО MIM-23 Hawk, снятые с вооружения и отправленные на склады.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителей американских и израильских властей.

В израильском Минобороны ответили на запрос США отказом, напомнив, что Израиль по-прежнему не поставляет вооружений Украине, и что системы MIM-23 Hawk не в рабочем состоянии из-за долгого хранения без надлежащего обслуживания.

Напомним, Anadolu ранее сообщало, что США несколько недель назад передали свое оружие из Израиля в Украину. Однако, как писало агентство, такие действия не означают изменение позиции руководства страны по поводу отправки вооружений.

Между тем, Зеленский ранее призывал Израиль определиться - он с Россией или Украиной.

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