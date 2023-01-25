Чтобы увеличить производство снарядов для Украины, США потребуется два года.

Об этом пишет New York Times.

За этот срок выпуск 155-миллиметровых снарядов планируется нарастить в шесть раз - с довоенных 14 тысяч в месяц до 90 тысяч.

Это будет достигнуто за счет расширения существующих заводов и привлечения новых производителей.

Напомним, Пентагон обещал, что Украина получит системы ПВО Patriot. В Минобороне США также сообщили, какие западные танки будут переданы Украине первыми.

При этом глава Пентагона считает, что российская "спецоперация" в Украине терпит неудачу.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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