Министр обороны США Ллойд Остин охарактеризовал российскую "спецоперацию" в Украине как неудачную, причем неудач накапливается все больше.

Об этом Остин заявил после встречи в Германии в формате "Рамштайн".

По его мнению, у Москвы заканчиваются боеприпасы, она несет "значительные потери на поле боя" и обращается за помощью лишь к нескольким оставшимся партнерам.

"Даже Иран и Северная Корея не признают, что снабжают Россию", – добавил министр.

При этом глава Пентагона предупредил, что Россия пытается увеличить численность своей армии, перегруппировать и перевооружить ее.

"Сейчас не время замедляться", - сказал Остин.

Ранее министр обороны США сделал несколько заявлений, которые касаются поставок танков Украине. В частности, он сказал, что Украине пока не будут предоставлять американские танки "Абрамс".

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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