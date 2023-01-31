Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн вскоре планирует посетить Киев.

Об этом сообщил в Твиттере израильский журналист и политический обозреватель Амихай Штайн.

"Ожидается, что израильский министр иностранных дел Эли Коэн вскоре посетит Киев. Это будет первый визит официального израильского лица с начала войны", - написал Штайн.

В начале января Коэн сообщил, что Израиль на высшем уровне возобновил прямые контакты c РФ и намерен меньше говорить публично об "украинско-российском вопросе".

А в середине января посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что намеченный телефонный разговор между главами МИД Украины и Израиля "отложен из-за технических проблем". СМИ же связали перенос телефонного разговора с "раздражением Киева" на фоне того, что Израиль не поставляет Украине военную помощь, а новый министр иностранных дел Эли Коэн заявил, что Израиль будет меньше говорить о войне и провел переговоры с российским министром Сергеем Лавровым.