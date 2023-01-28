Закулисно Израиль поддерживает Украину в войне против России гораздо более масштабно, чем об этом говорится публично.

Об этом заявил новый посол Израиля в Германии Рон Просор в интервью Funke Mediengruppe.

"Израильская армия регулярно пресекает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них - иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украине", - привел он один из примеров такой помощи.

По его словам, Израиль предпочитает "оставаться в тени" из-за присутствия России в Сирии и большой еврейской общины на российской территории.

Ранее в израильских СМИ высказывались предположения, что даже если Израиль решит поставить Украине только "оборонительные" системы вооружений, это может ударить по нему бумерангом. "Россияне по той же логике вполне могут начать поставлять современные системы ПВО, такие как С-300 и С-400, Ирану и Сирии. Москва сможет сказать, что эти системы всего лишь защищают ближневосточные страны от авиаударов Израиля", - писала израильская газета Haaretz.

Напомним, Израиль передаст Украине технологии умного оповещения о ракетах и дронах.

По данным Anadolu, США передали свое оружие из Израиля в Украину.

Тем временем война в Украине продолжается уже 339-й день. Мы следим за новостями 28 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 338-го дня войны. На фронте к традиционно сложному Бахмуту в последние дни добавилось наступление россиян на Угледар. ВСУ формируют ударные роты беспилотных летательных аппаратов, а в тылу тем временем пытаются закручивать гайки по мобилизации.

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