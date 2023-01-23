Израиль и США начали крупнейшие в истории военные учения. Считается, что они должны стать сигналом для Ирана.

Об этом информирует CNN.

Сообщается, что в учениях с боевыми стрельбами примут участие 100 американских самолетов, включая истребители, бомбардировщики и самолеты-заправщики. Со стороны Израиля будут привлечены 42 самолета.

В учениях примут участие около 6 500 американских военнослужащих и более 1 100 израильских. Отмечается, что в ходе учений будут охвачены все области боевых действий, включая космос и радиоэлектронную борьбу.

Ранее мы писали, что США ввели санкции против шести граждан Ирана, связанных с поставками беспилотников России. Кроме того, американские власти ввели ограничительные меры в отношении директора иранской Организации аэрокосмической промышленности (Aerospace Industries Organization), "ответственной за контроль над иранской программой производства баллистических ракет".

Также "Страна" рассказывала, что, по данным Bloomberg, Израиль улучшил готовность для нападения на Иран. Речь идет о возможном ударе по иранским ядерным объектам.