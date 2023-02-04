Россияне планируют захватить всю Донецкую область через 2-3 месяца.

Такое мнение высказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы Марка Фейгина.

"Я думаю, что не получится. Но некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по вооружениям", - заявил Арестович.

По его словам, ближайшие два месяца будет идти "кровавая драка", похожая на ситуацию мая-июня, когда ВСУ "медленно под давлением противника сдвигались назад, на более выгодные позиции".

Напомним, Алексей Арестович недавно высказал мнение, что россияне ведут наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях, чтобы занять выгодные оборонительные рубежи и предложить переговоры.

Ранее британская газета Telegraph публиковала карту вероятных наступлений РФ в Украине.

Война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".