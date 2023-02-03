Если западные партнеры ускорят поставки дальнобойного оружия, Украина начнет освобождать территории Донбасса, которые были захвачены в 2014 году.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в пятницу, 3 февраля, на пресс-конференции по итогам саммита Украина - Евросоюз.

"Если будет ускорено поступление оружия, а именно дальнобойного, мы не только не отойдем от Бахмута, мы начнем деоккупировать Донбасс, который был оккупирован с 2014 года. У нас есть четкая позиция, что нам нужно", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, советник Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина "платит очень высокую цену" за удержание Бахмута, но "не может оставить его позади".

В то же время в США считают, что украинской армии скоро придется уйти из Бахмута. Штаты советуют украинским силам выиграть время, чтобы дать прибыть танкам и другому оружию. И вывод войск нужен, чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на юге.

Война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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