Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что следующие шесть месяцев в Украине будут критическими.

Так его слова передает журналистка телеканала CBS Оливия Газис в своем Твиттере.

Глава разведывательного управления говорит, что президент РФ Владимир Путин делает ставку на то, что "политическая усталость" от войны охватит Запад.

При этом ЦРУ не может дать оценок, серьезно ли Москва настроена на переговоры.

Также Бернс рассказал, что из 30 часов, которые он в январе провел в Украине, шесть часов он пробыл в бомбоубежищах из-за налетов иранских дронов.

Ранее газета Neue Zuriche Zeitung сообщала, что Бернс недавно был и в Москве, где передал переговорные условия от Байдена. Официально такой визит не подтверждался.

Также сообщалось, что в СНБО сообщили, что власти понимают угрозы и готовятся к ним.

Кроме того, Резников заявил, что РФ может начать наступление к годовщине вторжения, и назвал два вероятных направления.

Война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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