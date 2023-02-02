МВД начало формирование штурмовых бригад "Гвардия наступления".

Об этом сообщил и.о. министра внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

По его словам, штурмовые бригады, в которые могут вступать добровольцы, направлены на усиление Сил обороны и освобождение оккупированных территорий Украины.

"Многие наши военнослужащие, защищавшие и защищающие нашу страну, вышли с инициативой набрать людей в такие подразделения. Поэтому было принято решение, что всех желающих, кто является патриотом, потерявших дома или родных из-за войны, объединить в такие бригады. Мы уже начали формировать такие подразделения, нацеленные на то, чтобы освободить наши территории и выйти на международно признанные границы. Это наша ближайшая цель", – сказал Клименко.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

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