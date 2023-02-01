Экс-министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в комментарии "Стране" отреагировал на сообщение ему о подозрении по делу о заключении убыточных для государства соглашения в пользу одного из олигархов.

"Я уже давал три года назад объяснения. Те же. Они ничем не отличаются. Я так понимаю, подняли все, что у кого есть. Дело так и не закрыли, никто не разбирался. Тем более, экс-министр. Только они попутали, что я не в "батальоне Монако", а в совсем другом направлении. Я с 26 февраля нахожусь в ВСУ. Пошел не по призыву, а добровольно. И не в штабе, а в десантно-штурмовой бригаде, и не офицером, а просто главным сержантом разведроты. Если они хотели сделать пиар и обвинить так бодро по СМИ, то я буду добиваться, чтобы они так бодро и извинились", - сказал Насалык.

Также Насалик рассказал детали своего дела.

"Они трактуют так, что мы должны были сдать в аренду газотранспортную систему Украины, распределительные сети - сдача в аренду запрещена законом Украины. Если бы я сдал в аренду, я бы нарушил закон и уже бы сидел. Мог ли я разорвать договора с газотранспортными системами? Есть обращение Генеральной прокуратуры, Нефтегаза, министерства энергетики в 2020 году в Верховный суд Украины, который дал вывод, что разорвать договор нет юридических оснований. В аренду сдать не могу, потому что для этого нужно провести изменения в законодательстве. Закон напрямую запрещает. Даже если бы я пошел на нарушение закона, и даже, если бы я разорвал договор, нарушив решение Верховного суда, то НКРЕКП должны были насчитать тариф, а они отказались. И тогда, кто же должен был заплатить эти полтора млрд? Газотранспортные сети? Нет. Они тарифицируются: зарплата, технические траты. Они должны были заложить тариф тогда и на аренду. А кто тогда должен оплатить транспортировку газа? Население и промышленность. Ну, кино и немцы", - говорит Насалик.

По его словам, никто из министров, которые были после него, тоже не пошли на сдачу транспортных сетей в аренду.

"Они мне инкриминируют 2017 и 2019 года. А с 2019 по 2023 год что-то изменилось? Сдали в аренду? Да никто не согласится пойти на нарушение закона. Меняйте закон и тогда сдавайте в аренду. За эти три года четыре министра поменялось, хоть один решился пойти на нарушение закона? Если это я не сдал в аренду за эти средства, так почему четыре министра и никто из них тоже не сдал? Если бы я сдал, это прямое нарушение закона. Тогда это тюрьма", - заявил экс-министр.

Кроме этого он отреагировал на слухи о его связях с Фирташем.

"Я Фирташа никогда не видел и не слышал. Слышал, что есть такой, но я его никогда не видел", - сообщил Насалик.

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