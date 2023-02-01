В Государственном бюро расследований сообщили, что совместно с Офисом генпрокурора сообщили о подозрении бывшему министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику.

Об этом заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

"Да, могу уже сказать, что Государственное бюро расследований совместно с ОГПУ действительно сообщили о подозрении экс-главе Минэнергоугля в служебной халатности", - сказала Сапьян.

Также Сапьян сообщила, что такая служебная халатность привела к потерям бюджета на 1,5 млрд грн.

Теперь экс-министру грозит лишение свободы до 5 лет.

Напомним, ранее в ГБР рассказали об обыске у начальницы киевской налоговой. У нее обнаружили элитные часы, авто и недвижимость.

Кроме того, сегодня СБУ и БЭБ провели обыски у олигарха Игоря Коломойского, активы которого были принудительно национализированы в ноябре 2022 года.

Также сообщалось, что у экс-главы МВД Арсена Авакова провели обыски по делу об аварии вертолета в Броварах (его закупало МВД во времена Авакова). Позже Аваков в своем телеграм-канале рассказал, как его обыскивали.