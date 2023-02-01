Экс-глава МВД Арсен Аваков отреагировал на сегодняшние обыски по делу об аварии вертолета в Броварах, которые у него проводило ГБР.

О них он рассказал в телеграм-канале.

Он написал, что полицейские вели себя корректно, подтвердил, что обыск был связан с поставкой французских вертолётов и заявил, что "ничего соответствующего интересам следствия обнаружено не было".

По словам Авакова, следствие интересовали контракты по закупке МВД вертолетов Super Puma (Airbus Helicopters H225).

"Украино-французский контракт на поставку МВД Украине вертолетов Airbus заключен в рамках межправительственного соглашения, ратифицированного Верховной Радой Украины в 2018 году. Кроме того, контракт проходил аудит французского правительства и казначейства. Эти вертолеты спасли и еще спасут тысячи жизней. Я горд, что участвовал в этом проекте", - добавил Аваков.

Напомним, ранее мы писали о причинах авиакатастрофы в Броварах, в которой погиб глава МВД.

Также сообщалось, что 21 января в Киеве и Броварах простились с жертвами крушения вертолета.

Кроме того, мы писали, что МВД публиковало имена погибших пилотов и пассажиров упавшего в Броварах вертолета.