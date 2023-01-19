Сервис Google, видимо, перепутал экс-главу МВД Украины Арсена Авакова с погибшим 18 января в авиакатастрофе в Броварах министром внутренних дел Денисом Монастырским.

По версии Google, Арсен Аваков умер 18 января.

В данный момент, когда вбиваешь в поисковик "Арсен Аваков", Google показывает дату смерти экс-чиновника – 18 января 2023 года.

Напомним, вчера в Броварах произошла трагедия - на город рухнул вертолет, в котором летело руководство МВД. Среди погибших - министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Мы рассказывали, что известно о погибшем в авиакатастрофе главе МВД. Нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский занял пост главы МВД летом 2021 года, сменив Арсена Авакова. Также он был первым, кто сообщил Зеленскому о вторжении РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Мы публиковали главные версии катастрофы вертолета в Броварах.

"Страна" следит за новостями 19 января в своем онлайне.

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