Масштабные обыски в Украине, которые правоохранители осуществили в среду, 1 февраля, проводятся по заданию президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил и.о главы СБУ Василий Малюк, сообщает спецслужба в телеграм-канале.

Он говорит, что таким образом наносится "глобальный удар по внутреннему врагу: предателям, агентам российских спецслужб, представителям организованной преступности, коррупционерам, подрывающим экономику страны и функционирование оборонно-промышленного комплекса".

"Это только первый этап комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности. И мы не планируем останавливаться!", - заявил Малюк.

И.о главы СБУ говорит, что информирование о сегодняшних следственных действиях будет продолжаться несколько дней.

Отметим, что на данный момент известно о проведенных обысках у Игоря Коломойского, Арсена Авакова, и.о. начальницы Киевской налоговой инспекции Оксаны Датий, экс-директора Департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого и крупного бизнесмена-застройщика Вадима Столара.