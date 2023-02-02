Российская армия готовится к новому наступлению по стратегии ЧВК "Вагнер".

Такое мнение высказал военный эксперт Bild Юлиан Рёпке.

"Несколько тысяч солдат в настоящее время проходят подготовку не для ведения боевых действий в составе батальона, как обычно, а для проведения операций только в составе роты. Чтобы наступать небольшими группами по 25-50 человек, а не как прежде - сомкнутыми отрядами по 250-1000 солдат", – пишет он, называя тактику действий мелкими подразделениями "стратегией "Вагнера".

"Стратегия наемников ЧВК "Вагнер" оказалась успешной в районах Соледара и Бахмута, по крайней мере, с российской точки зрения, и теперь должна быть перенесена на штурмовые отряды основной армии", – считает Рёпке.

Согласно этой стратегии, в небольшой группе назначается командир, который должен вести её к определенной цели. Если группа атакована или даже полностью уничтожена, это почти не влияет на усилия других групп, атакующих на других участках фронта.

"Если группа терпит неудачу и все 25-50 солдат погибают, новая группа получает то же задание. Бесчеловечно, но успешно", – пишет эксперт.

По данным украинских источников, в ВСУ осведомлены об изменении стратегии России и готовятся к этому.

Ранее в Генштабе сообщали, что россияне готовятся к наступлению.

Между тем в ВСУ сомневаются, что армия РФ выйдет на границы Донецкой и Луганской областей до марта.