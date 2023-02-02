Утром в четверг, 2 февраля, Генштаб ВСУ опубликовал оперативную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что в течение суток противник нанес шесть ракетных ударов, четыре из которых - по инфраструктуре городов Славянск, Краматорск и Дружковка Донецкой области.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По его данным, враг ведет разведку, на отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток, по данным Генштаба, были отражены атаки противника в районах населенных пунктов Новоселовское, Площанка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области. А также Спорное, Белогоровка, Васюковка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут и Клещеевка Донецкой области.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

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