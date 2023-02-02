Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, президент РФ Владимир Путин снова попытается атаковать украинскую столицу.

Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Bild.

"Я думаю, что, к сожалению, он не только полон ненависти к Украине, но также хочет еще раз показать своему народу, что он долгосрочный игрок, который никогда не сдается, и он снова нападет на Киев, да, у меня есть такие опасения", - сказал Моравецкий.

Также он рассказал, какие планы могут быть у президента РФ и главнокомандующего армией РФ.

"Я думаю, что план Путина и его людей, таких как Валерий Герасимов, его новый главнокомандующий российской армией, состоит в том, чтобы оцепить Украину. И, готовя все эти планы, он, вероятно, чувствует, что ему нужно атаковать с двух или трех разных направлений. Поэтому я думаю, что украинцы не могут исключать наступления из Беларуси на север Украины, чтобы окружить Киев с запада", - заявил польский премьер.

Сейчас зима достаточно теплая, а это значит, что земля не подходит для тяжелых танков, артиллерии и другой техники.

"Поэтому Путин, вероятно, захочет дождаться, пока высохнет вся грязь, болота и не очень подготовленная почва для наступления", - сообщил Моравецкий.

Также он заявил, что Путин уже мобилизовал достаточно много военных, речь идет примерно от 200 000 до 250 000 новых солдат.

Напомним, ранее Буданов оценил вероятность наступления РФ из Беларуси и рассказал, какими будут ее цели в войне в этом году.

Также сообщалось, что РФ готовит рейды через границу Украины на севере.