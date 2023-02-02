В американском Институте изучения войны считают, что Россия готовит рейды через украинскую границу на севере. Такой вывод военные эксперты делают из вчерашних слов президента РФ Владимира Путина о необходимости "ликвидировать саму возможность обстрелов" российской территории.

Об этом говорится в новой сводке на сайте Института изучения войны.

В Институте полагают, что таким образом создаются условия для "эскалации трансграничных рейдов, чтобы отвлечь и рассредоточить украинские силы от критических направлений наступления, зажав их в северо-восточных приграничных районах".

Угроза таких рейдов существует из Белгородской, Брянской и Курской областей, считают эксперты.

Также российский президент "продвигает информационную операцию, направленную на то, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для российских граждан, чтобы заручиться внутренней поддержкой затяжной войны".

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

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