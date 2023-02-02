РФ готовит рейды через границу Украины на севере. Угроза существует из трех российских областей - ISW
В американском Институте изучения войны считают, что Россия готовит рейды через украинскую границу на севере. Такой вывод военные эксперты делают из вчерашних слов президента РФ Владимира Путина о необходимости "ликвидировать саму возможность обстрелов" российской территории.
Об этом говорится в новой сводке на сайте Института изучения войны.
В Институте полагают, что таким образом создаются условия для "эскалации трансграничных рейдов, чтобы отвлечь и рассредоточить украинские силы от критических направлений наступления, зажав их в северо-восточных приграничных районах".
Угроза таких рейдов существует из Белгородской, Брянской и Курской областей, считают эксперты.
Также российский президент "продвигает информационную операцию, направленную на то, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для российских граждан, чтобы заручиться внутренней поддержкой затяжной войны".
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